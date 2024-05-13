По словам Галущенко, ситуация в украинской энергосистеме очень сложная.

Украина даже при увеличении объемов импорта электрической энергии из-за рубежа не имеет возможности покрыть половину имеющегося дефицита маневровой генерации. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга.

"К сожалению, импорт не в состоянии покрыть потери. Если мы говорим о 8 ГВт мощностей, которые потеряны, то на сегодня возможность импорта равна 1,7 ГВт. Даже при увеличении импорта нет возможности покрыть половину того дефицита. Поэтому импорт, безусловно, помогает, но он не решает проблему", – сказал министр.

По его словам, ситуация очень сложная. Украина каждый день привлекает аварийную помощь и ограничивает промышленность.

Видео дня

"Мы не можем прогнозировать последствия следующих ударов. Совершенно очевидно, что негативное влияние будет еще дополнительно", – добавил Галущенко.

Состояние украинской энергосистемы – что известно

11 мая стало известно, что после последних российских атак по украинской энергетике потери превышают 8 ГВт мощности. Министр энергетики Герман Галущенко тогда отметил, что Украина уже сейчас должна наработать механизмы компенсации утраченного для прохождения следующей зимы.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко отмечал, что украинцам стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию. Повышение может быть в 1,5 раза до 4 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: