Вонм могут нанести вред желудку вашей кошки и вызвать ряд проблем, таких как тошнота, рвота, обезвоживание и боль в животе.

Если у вас есть кот, вы уже знаете, что это животное является отличным компаньоном. Поскольку они являются настоящими членами семьи, заботливые хозяева хотят обезопасить своего четвероногого. Хотя они могут казаться больше людьми, чем животными, они не могут есть ту же пищу, что и мы.

Как пишет Martha Stewart, существует 6 продуктов, которыми ни в коем случае нельзя кормить своего кота. Определенные ингредиенты могут нанести вред желудку вашей кошки и вызвать ряд проблем, таких как тошнота, рвота, обезвоживание и боль в животе.

Виноград и изюм

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Хотя для человека виноград и изюм являются вкусной закуской, они могут вызвать у кошек повреждение почек.

"Хотя ветеринары все еще учатся, последние данные свидетельствуют о том, что уровень винной кислоты в винограде и изюме может быть основной причиной токсичности для кошек. Влияние создает накопление в почках дубильных веществ и других элементов", - говорит Уитни Миллер, главный ветеринар Petco.

Симптомы вялости, отсутствия аппетита и обезвоживания обычно начинаются в течение первых 24 часов и перерастают в признаки почечной недостаточности, такие как рвота, чрезмерная жажда или мочеиспускание, боль в животе и кома.

Шоколад

Шоколад (как и другие продукты, содержащие кофеин) также является токсичным для кошек.

"Шоколад содержит метилксантины - кофеин и теобромин, - которые способствуют его токсичным свойствам, но концентрация теобромина выше, чем концентрация кофеина", - говорит Карли Фокс, старший ветеринар в Шварцманском медицинском центре для животных в Нью-Йорке.

Симптомы могут отличаться в зависимости от количества и типа потребленного шоколада, но обычно варьируются от рвоты и диареи до гипертонии и судорог. При этом белый или молочный шоколад содержат меньше токсичных компонентов, чем выпечка или темный шоколад.

Лук и чеснок

Эти два ингредиента могут быть опасными для кошек.

"Лук, а также чеснок, являются токсичными для кошек во всех формах, поскольку они содержит сульфоксиды и алифатические сульфидные соединения, которые могут вызвать окислительное повреждение клеток. Хотя лук наиболее токсичен в больших количествах, концентрированные порошки из вашего шкафа со специями или в смесях для супов могут вызвать побочные реакции, если их проглотит кошка", - говорит доктор Миллер.

Эти продукты вызывают распад эритроцитов и в конечном итоге приводят к анемии. Симптомы отравления могут включать вялость, бледные десны и изменение цвета мочи.

Молочные продукты

Верьте или нет, но большинству кошек не хватает того самого фермента, переваривающего молоко, как людям с непереносимостью лактозы. По этой причине лучше не давать котам молочные продукты.

"Поскольку котята привыкли пить молоко матери, как только они прекращают пить, их организм перестает расщеплять лактозу. Для многих кошек потребление или употребление молочных продуктов может вызвать расстройство желудка или вызвать рвоту и диарею", - говорит Гэри Рихтер, основатель Ultimate Pet Nutrition.

Сырое мясо

Подобно тому, как у людей может быть негативная реакция на сырое мясо, так же может быть и у кошек. Необработанный белок, включая курицу и яйца, может привести к отравлению животных сальмонеллезом или кишечной палочкой. Тревожными симптомами в этом случае будут рвота, диарея и вялость.

Морепродукты

Многие кошки любят лосось и тунец, но важно убедиться, что они не содержат костей, прежде чем кормить ими своего четвероногого друга.

"Кости по своей сути не являются токсичными, но могут вызвать серьезные желудочно-кишечные расстройства, переломы зубов или застрять в пищеводе или кишечном тракте, что приведет к экстренной процедуре", - говорит доктор Фокс.

Проглатывание косточек может вызвать рвоту, диарею, потерю аппетита, рвоту и чрезмерное слюнотечение.

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