Дожди прогнозируются в Кировоградской и Днепропетровской областях, ночью в Запорожской области.

Во вторник, 14 мая, в Украине ожидается холодная погода, в некоторых регионах с заморозками.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, температура ночью ожидается 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы возможны заморозки 0-5°. В южной части ночью 5-10° тепла. Днем в Украине 11-16°, на Закарпатье 17-22°. В Карпатах ночью около 0°, днем 7-12° тепла.

Ветер прогнозируется преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Умеренные кратковременные дожди прогнозируются на Кировоградщине и Днепропетровщине, ночью в Запорожской области местами значительный дождь. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

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Прогноз погоды в Киеве

В столице осадков не ожидается. Прогнозируется переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 1-6° тепла, при этом на поверхности почвы заморозки 0-5°. Днем 11-16° тепла.

В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, во вторник, 14 мая, в Украине будут держаться холода, при этом довольно неожиданно, что самым холодным регионом окажется юг страны, где температура днем составит всего +10...+14 градусов. На западе Украины она прогнозирует +15...+22 градуса, на востоке также достаточно тепло, +13...+17 градусов. В центральных областях ожидается +12...+15 градусов, а на севере +11...+14 градусов.

В целом почти вся эта неделя будет холодной, с заморозками, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич. Немного теплеть начнет лишь с пятницы, а действительно теплым можно будет назвать лишь воскресенье, когда столбик термометра ночью поднимется до +7...+12 °С, а днем до +18...+23 °С.

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