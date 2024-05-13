Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы.

Российские оккупанты не прекращают наступательные действия, имели частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области. Продвижение врага остановлено, Силы обороны осуществляют контратакующие действия. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 15:00.

"На Харьковском направлении враг не прекращает наступательные действия, по состоянию на 14:00 совершил 11 атак, сейчас продолжается 2 боевых столкновения. Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Продвижение врага остановлено. В то же время, Силами обороны осуществляются контратакующие действия. Противник нанес 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе проинформировали, что для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.

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Также отмечается, что с начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники - 8 единиц.

"На Купянском направлении наши воины отражают атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Состоялось 19 боевых столкновений в районах Синьковка, Ивановка, Берестовое, Стельмаховка, Новоигорьевка, Макеевка. На Лиманском направлении произошло одно боевое столкновение. На Северском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Раздоловка", - говорится в сводке.

Кроме того, на Краматорском - произошло 27 боевых столкновений, на Покровском направлении произошло - 24, на Кураховском направлении - 5 боевых, Ореховском - 8.

"На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Состоялось 2 боевых столкновения в районе Крынки, 1 продолжается. В Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - ситуация на фронте

Вчера главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуация на фронте остается обостренной, противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории нашего государства. По его словам, в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

Аналитик Bild показал движение армии России на Харьковщине на карте, промаркировав зону поселений, которые успел оккупировать враг за последние три дня. Как утверждает Юлиан Рьопке, его карты базируются на нескольких геолокациях и последних официальных и неофициальных сообщениях о продвижениях России в Харьковской области. Он отметил, что российские силы атаковали Харьковскую область в двух местах с севера, захватив не менее десяти сел за три дня.

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