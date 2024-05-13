РФ надеется на поставки в Китай, но это не покроет потерянные продажи в Европу.

Энергетический гигант "Газпром", некогда самая прибыльная компания России, может столкнуться с длительным периодом низких показателей, поскольку пытается восполнить пробел от потерянных европейских продаж газа за счет внутреннего рынка и экспорта в Китай.

Недавно компания объявила о годовом чистом убытке в размере 7 миллиардов долларов, впервые с 1999 года, после резкого сокращения торговли с Европой. Проблемы "Газпрома" отражают глубокое влияние европейских санкций на российскую газовую промышленность, а также ограничения растущего партнерства Москвы с Китаем, пишет Reuters.

По словам журналистов, влияние международных санкций на экспорт нефти Москве было легче пережить, поскольку Россия смогла переориентировать экспорт нефти морским путем на других покупателей. "Газпром" полагался на Европу как на крупнейший рынок сбыта до 2022 года.

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Взрывы на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года также существенно подорвали российскую торговлю газом с Европой. Россия также пока пытается создать центр торговли газом в Турции - идея, которую впервые озвучил президент Владимир Путин в октябре 2022 года. С тех пор не сообщалось ни о каких значительных сдвигах.

Так, в 2022 году Россия поставила в Европу по разным маршрутам около 63,8 миллиарда кубометров газа. В прошлом году этот объем снизился еще больше – на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров. Нужно учесть, в 2018 году поставки были на пиковом уровне – 200,8 млрд кубометров в ЕС и другие страны, такие как Турция.

Авторы подчеркивают, что Россия обратилась к Китаю, стремясь увеличить объемы продаж трубопроводного газа до 100 млрд кубометров в год к 2030 году. В конце 2019 года "Газпром" начал поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", прокачку по которому до конца этого года планируют нарастить до 38 млрд кубометров в год до конца этого года. Пекин также договорились об экспорте 10 млрд куб. м в 2022 году с тихоокеанского острова Сахалин.

Самая большая надежда России – трубопровод "Сила Сибири 2" через Монголию, по которому планируется экспортировать 50 млрд кубометров в год. Но на этом пути возникли определенные трудности из-за отсутствия согласия по ценообразованию и другим вопросам.

"Хотя "Газпром" получит дополнительные доходы от экспорта, когда все эти трубопроводы будут запущены, он никогда не сможет полностью компенсировать бизнес, который он потерял в Европе", – считает Екатерина Филипенко, директор по исследованиям газа и СПГ в компании Wood Mackenzie.

Китайская мечта РФ

В статье указано, что даже если "Газпрому" удастся наладить поставки газа в Китай, доходы от продаж будут намного ниже, чем из Европы. По данным московской брокерской компании BCS, доход "Газпрома" от продажи газа в Европу в 2015-2019 годах в среднем составлял $3,3 млрд в месяц благодаря ежемесячным поставкам в объеме 15,5 млрд кубометров. Принимая во внимание цену в $286,9 за 1000 кубометров, при поставке 22,7 млрд куб. м, общая стоимость газа, проданного компанией в Китай, могла бы достичь $6,5 млрд за весь 2023 год. В то же время "Газпром" не раскрыл свои доходы от продаж в Европу или Китай за 2023 год.

Руководитель отдела исследований энергетики Китая в Оксфордском институте энергетических исследований Д-р Михал Мейдан считает, что Китай вряд ли заменит для России Европу как высокодоходный рынок для экспорта газа. "Китай дает России выход, но по гораздо более низким ценам и доходам, чем Европа", – сказала она.

Россия ожидает, что цена на газ для Китая продолжит постепенно снижаться в течение следующих четырех лет, тогда как худший сценарий не исключает падения на 45% до $156,7 за 1000 кубометров в 2027 году по сравнению с 2023 годом. РФ сталкивается с конкуренцией со стороны других поставщиков трубопроводного газа в Китай, таких как Туркменистан, а также сжиженного природного газа, транспортируемого морским путем.

"В то же время, перспективы "Силы Сибири-2" остаются туманными: Китай, скорее всего, не потребует столько дополнительного импорта в 2030-х годах из-за вероятного замедления роста спроса и высоких темпов внутренней добычи газа", – отметил Алексей Белогорьев из московского Института энергетики и финансов.

Неоправданные газовые надежды РФ

Ранее УНИАН писал, что получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, российский гигант "Газпром" начинает распродажу имущества. Компания объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье.

Первый год полномасштабного вторжения России в Украину обернулся для "Газпрома" потерей 1,226 триллиона рублей, а за 2023 год чистая прибыль головной компании "Газпрома" сократилась еще на 7% – до 696 миллиардов рублей.

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