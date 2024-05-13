Полицейские настоятельно рекомендуют всем местным жителям выезжать.

За последние три дня Волчанск в Харьковской области пострадал так, как не страдал с 2022 года, количество ударов управляемыми авиабомбами зашкаливает, рассказал "Украинскому радио Харькова" руководитель полиции области Владимир Тимошко.

"В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку", - подчеркнул он.

По его словам, россияне наносят удары не только по ВСУ, целями являются и полиция, спасатели, экстренные службы, а также автобусы, на которых вывозят людей.

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Тимошко добавил, что в окрестностях Волчанска продолжаются и стрелковые бои. Полицейские настоятельно рекомендуют всем местным жителям выезжать:

"Постоянно ездят автомобили с громкоговорителями, через которые предлагаем эвакуироваться. Мы находимся почти на каждой улице Волчанска. Вчера эвакуировали жителей на расстоянии 300-400 метров от непосредственной линии боя".

Битва за Волчанск - актуальное

Напомним, как писал Forbes, битва за Волчанск в Харьковской области может стать одним из первых крупных сражений нового наступления России на севере.

Подразделения нескольких бригад ВСУ, в том числе 59-й мотострелковой бригады и 93-й штурмовой бригады с мощными боевыми машинами пехоты CV90, уже находятся в Волчанске или на пути к нему.

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