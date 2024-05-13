Теперь Google "Кошелек" потребует, чтобы девайсы работали по меньшей мере на Android 9.

Начиная со следующего месяца, Google ужесточает минимальные требования для работы Google Wallet ("Google Кошелек") на устройствах Android и Wear OS. Как результат, миллионы пользователей потеряют возможность рассчитываться смартфоном.

На странице поддержки на сайте Google указано, что с 10 июля 2024 для работы Google Wallet потребуется по меньшей мере OC Android 9 на смартфоне и Wear OS 2 на умных часах. Прежде минимально необходимой была версия Android 7.0.

В компании пояснили, что это изменение имеет целью обеспечить большую безопасность функций Кошелька, таких как оплата транзакций касанием, что требует возможности доставлять обновления безопасности на устройства пользователей.

Google Wallet – популярная утилита, предназначенная для совершения платежей на телефонах и часах, работающих на операционной системе Google. Она использует стандарт связи NFC и частично повторяет возможности Google Pay, однако имеет несколько расширенный функционал.

По состоянию на конец 2023-го, версии Android с 7.0 по 9.0 занимали 5,5% от общего числа девайсов на операционной системе Google. Таким образом, речь идет о десятках млн гаджетов, которые потеряют доступ к "Кошельку". Самой популярной версией Android является 13 с долей 22,4%.

Это еще один пример того, как некоторые популярные и важные Android-приложения прекращают свою работу на старых версиях операционной системы. Ранее Google также повысила минимальную поддерживаемую версию Android для своего браузера Chrome и приложения "Google Календарь".

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