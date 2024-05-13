Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 14 мая по новому и старому стилю, запреты, у кого именины.

14 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают святого мученика Исидора Блаженного. В этот же день - Радоница, один из особых поминальных дней в году. О его обычаях, приметах и запретах и что отмечают в церкви 14 мая по старому стилю - рассказываем в материале.

14 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

14 мая по новому стилю (27 мая - по старому) - день памяти святого Исидора Блаженного, чудотворца, жившего в III веке и пострадавшего за христианскую веру.

Исидор был родом из Александрии, но сам жил на греческом острове Хиосе и был христианином. Когда к власти пришел император Дэкий, то велел призвать всех способных служить в римское войско - и Исидора приняли в полк военачальника Нумерия. При этом все воины должны были поклоняться римским языческим богам. Нумерию донесли, что Исидор - христианин. Его вызвали на допрос, и он там так же исповедал свою веру. Когда убеждения и увещевания отречься от христианства оказались тщетными, Исидора предали мукам и отрезали мученику язык. Но Исидор продолжил славить Христа, а Нумерий, наоборот - онемел. В ужасе он написал на дощечке смертный приговор Исидору. Блаженный Исидор имел дал чудотворения и провидения.

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14 мая в православной церкви проходит один из особых поминальных дней в году - Радоница. Эта дата одинакова для обоих календарей, так как зависит от даты Пасхи (отмечается на девятый день после праздника). В храмах в этот день проходит проходят литургия и панихида, прихожане молятся об упокоении душ умерших родственников и близких.

Церковный праздник 14 мая по старому стилю - Радоница (проводы), день памяти святого пророка Иеремии.

О чем говорят приметы на 14 мая

Приметы погоды говорят о том, какой она будет в дальнейшем:

день пасмурный выдался и холодный - к морозной зиме;

солнечно 14 мая - к ясному лету;

вечером выпало много росы - завтра будет хорошая погода;

бабочек много появилось - скоро наступит жара;

шишки на ели красные, а на сосне зеленые - пора сеять ячмень.

В народном календаре 14 мая - праздник Сидор Бокогрей или Сидор Огуречник. Холода и заморозки оставались позади, а на огородах в этот день начинали сажать огурцы.

Что можно делать 14 мая

Святому Исидору молятся о хорошем урожае огурцов. Одна из главных традиций поминального дня - нужно пойти в церковь, отнести "панихидку", написать поминальные записки. В "панихидку" кладут круглый хлеб, сахар, растительное масло, воду, можно печенье, фрукты, конфеты. После церкви традиционно идут на кладбище: священники советуют не нести туда искусственных цветов - лучше поставить живые или посадить. Конфеты и печенье также лучше раздать, а не оставлять на могилах. Самое важное на Радоницу - это молитва, которая помогает душам умерших обрести покой.

Прямого запрета на работу в этот день нет - можно работать на огороде и в саду, сажать огурцы, цветы, кустарники.

Что нельзя делать 14 мая

Среди запретов, что нельзя делать сегодня - ссориться, думать о плохом, плохо отзываться об умерших, убиваться по ушедшим, отказывать в помощи и милостыне. Не следует устраивать шумные поминальные застолья, пить на кладбище.

Народные приметы не советуют по возможности отправляться в дальнюю дорогу - она может оказаться трудной.

14 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Сидор, Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

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