Россия хотела поздравить Украину с 9 мая смертями.

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила четыре теракта в Киеве, которые должны были состояться 9 мая. В результате многоэтапной спецоперации в столице задержаны агенты российского ГРУ, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. По имеющимся данным, самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластичной взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна была вызвать масштабные пожары.

По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов - чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.

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Еще один теракт, как проинформировали в СБУ, должен был состояться возле популярного киевского кафе. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в припаркованную рядом машину.

В украинской спецслужбе отметили, что таким образом Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ (более известное как ГРУ) хотело дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал в символический для них день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья, которое ждет прихода "русского мира".

Контрразведка Службы безопасности установила, что куратором терактов РФ был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части №92154.

"Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой же сети в Московской области. СБУ длительное время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры. В частности, Сизов отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас установлена вся цепочка этой сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, которые доставляли взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта: их задержали с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными ими преступлениями, в частности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена); ст. 113 (диверсия); ст. 258 (террористический акт). Им грозит пожизненное заключение.

Россия планировала теракт в Киеве на 9 мая - что известно СБУ

11 мая спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УНИАН заявил, что спецслужба предотвратила ряд терактов, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая. Он сообщал: "СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след".

Однако в СБУ тогда не стали разглашать никаких подробностей, обещали сообщить детали спецоперации позже.

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