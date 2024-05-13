Легкие транспортные средства более уязвимы к ряду систем вооружения, чем бронетехника, отметили в британской разведке.

Продолжается война в Украине, и британская разведка рассказала, как Вооруженные силы Украины успешно поражают китайские вездеходы российских оккупантов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, скорее всего, что с начала 2024 года Россия увеличила использование легких транспортных средств, таких как внедорожники и бездорожные мотоциклы, для перевозки личного состава на линию фронта и чтобы осуществлять атаки на украинские позиции, особенно ночью.

При этом, в ноябре 2023 года российский диктатор Владимир Путин лично проинспектировал новоприобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3 от Odes Industry. По сообщениям, Россия купила 2 тыс. 100 таких транспортных средств.

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В то же время, вероятно, что российские силы все чаще прибегают к использованию более легких, быстрых транспортных средств для ведения разведки украинских оборонительных позиций, для дальнейшего нанесения ударов артиллерией и различными типами дронов в попытке постоянно ослабить украинские силы.

Однако, как отмечает разведка, легкие транспортные средства являются более уязвимыми к ряду систем вооружения, чем бронированная техника. "Украинские FPV-дроны уже продемонстрировали способность эффективно поражать такие легкие транспортные средства", - отмечает разведка.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска начали использовать на передовой китайские вездеходы Desertcross 1000-3. Их вражеская армия начала получать еще осенью 2023 года. Враг использует эти машины для штурмов, хотя ее позиционируют как тыловой транспорт.

Стоит отметить, что россияне на украинской земле уже понесли колоссальные потери в технике и живой силе. Общие потери врага на 13 мая 2024 года таковы - "минусовано", в частности, 484 030 противников и 16 878 транспортных средств.

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