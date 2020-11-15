По словам медика, проблема не только с кроватями, но и с врачами и наличием кислорода в больницах.

В случае отсутствия мест для больных COVID-19 в больницах единственным выходом может стать введение полного локдауна.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха. По ее словам, проблема не только с кроватями, но и с врачами и наличием кислорода в больницах.

"Если мы рассматриваем с медицинской точки зрения, то для нас это было бы рекомендовано. Я не знаю, на сколько хватит резервов, и когда начнет расти смертность, то может быть поздно", – отметила она.

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"Если пациентов будет некуда госпитализировать, то другого выхода, наверное, нет. Проблема не только с кроватями, но и с врачами, и кислород тоже не во всех клиниках найдешь. Стоило бы задуматься о локдауне, потому что, я думаю, уже не всем можно оказать помощь", – добавила медик.

По ее оценкам, "локдаун на 2-3 недели, наверное, даст какой-то эффект, а ввести его надолго вообще нереально, потому что мы не можем остановить всю нашу жизнь". Как объяснила врач, этот период позволит уменьшить распространение инфекции и контролировать ее хоть немного".

Вместе с тем врач не стала называть оптимальную продолжительность локдауна. "Мне сложно сказать, какой оптимальный срок, потому что идет зима, а это означает рост заболеваемости", – пояснила она.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: Андрей Василюк