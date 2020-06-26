Алоэ: полезные свойства и противопоказания

Алоэ – это широко распространенное комнатное растение, которое часто называют "домашним доктором".

Среди комнатных растений практически в каждом доме можно встретить алоэ. Ведь благодаря его богатым лечебным свойствам оно вполне может заменить «домашнюю аптечку».

Алоэ вера: общая информация

Читайте такжеБорщевик – чем опасно это растение и как уберечьсяИзвестно, что растения рода алоэ происходят из областей Южной и тропической Африки, Мадагаскара и Аравийского полуострова.

В основном они произрастают в теплом и сухом климате, могут существовать в условиях, когда другие растения вянут и умирают. Именно это позволило алоэ пережить суровые изменения в климате и дожить до наших времен.

В экстремальных ситуациях алоэ закрывает устьица листьев, удерживая влагу внутри листа. В листьях создается довольно большой запас влаги.

Алоэ вера: полезные свойства

Алоэ обладает антисептическим и бактерицидным свойствами, укрепляет иммунную систему, лечит простудные заболевания и помогает справиться с головными болями.

Также сок этого растения используют для:

нормализации пищеварения,

улучшения метаболизма,

лечения гастрита и язвы,

устранения диареи и запоров,

выведения токсинов из организма,

лечения заболевания ротовой полости.

Среди полезных свойств алоэ выделяют его способность улучшать зрение, быстро заживлять ушибы, порезы, гнойные раны, облегчать состояние при солнечных ожогах, защищать от УФ-лучей и помогать при кожных заболеваниях.

Кроме того это растение борется с воспалениями и зудом, оказывает омолаживающий эффект, обеспечивает регенерацию кожи, улучшает состояние кожи и волос, увлажняет кожу, делает ее более упругой, а также способствует быстрому росту волос.

Алоэ вера: противопоказания

Препараты с алоэ запрещено применять в период беременности в связи с угрозой выкидыша. Не рекомендуется их использовать и во время менструаций.

Кроме того, препараты алоэ противопоказаны в случае:

активных внутренних кровотечений (маточных, желудочно-кишечных, геморроидальных);

обострения заболеваний любой категории;

органических поражений печени или почек.

В целом же сок алоэ является гипоаллергенным и потому он не имеет никаких противопоказаний при наружном применении.

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