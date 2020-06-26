Алоэ: полезные свойства и противопоказания
Среди комнатных растений практически в каждом доме можно встретить алоэ. Ведь благодаря его богатым лечебным свойствам оно вполне может заменить «домашнюю аптечку».
Алоэ вера: общая информация
Читайте такжеБорщевик – чем опасно это растение и как уберечьсяИзвестно, что растения рода алоэ происходят из областей Южной и тропической Африки, Мадагаскара и Аравийского полуострова.
В основном они произрастают в теплом и сухом климате, могут существовать в условиях, когда другие растения вянут и умирают. Именно это позволило алоэ пережить суровые изменения в климате и дожить до наших времен.
В экстремальных ситуациях алоэ закрывает устьица листьев, удерживая влагу внутри листа. В листьях создается довольно большой запас влаги.
Алоэ вера: полезные свойства
Алоэ обладает антисептическим и бактерицидным свойствами, укрепляет иммунную систему, лечит простудные заболевания и помогает справиться с головными болями.
Также сок этого растения используют для:
- нормализации пищеварения,
- улучшения метаболизма,
- лечения гастрита и язвы,
- устранения диареи и запоров,
- выведения токсинов из организма,
- лечения заболевания ротовой полости.
Среди полезных свойств алоэ выделяют его способность улучшать зрение, быстро заживлять ушибы, порезы, гнойные раны, облегчать состояние при солнечных ожогах, защищать от УФ-лучей и помогать при кожных заболеваниях.
Кроме того это растение борется с воспалениями и зудом, оказывает омолаживающий эффект, обеспечивает регенерацию кожи, улучшает состояние кожи и волос, увлажняет кожу, делает ее более упругой, а также способствует быстрому росту волос.
Алоэ вера: противопоказания
Препараты с алоэ запрещено применять в период беременности в связи с угрозой выкидыша. Не рекомендуется их использовать и во время менструаций.
Кроме того, препараты алоэ противопоказаны в случае:
- активных внутренних кровотечений (маточных, желудочно-кишечных, геморроидальных);
- обострения заболеваний любой категории;
- органических поражений печени или почек.
В целом же сок алоэ является гипоаллергенным и потому он не имеет никаких противопоказаний при наружном применении.
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