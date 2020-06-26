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Алоэ: полезные свойства и противопоказания

13:59, 26 июня 2020
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Алоэ вера / фото ua.depositphotos.com

Среди комнатных растений практически в каждом доме можно встретить алоэ. Ведь благодаря его богатым лечебным свойствам оно вполне может заменить «домашнюю аптечку».

Алоэ вера: общая информация

Читайте такжеБорщевик – чем опасно это растение и как уберечьсяИзвестно, что растения рода алоэ происходят из областей Южной и тропической Африки, Мадагаскара и Аравийского полуострова.

В основном они произрастают в теплом и сухом климате, могут существовать в условиях, когда другие растения вянут и умирают. Именно это позволило алоэ пережить суровые изменения в климате и дожить до наших времен.

В экстремальных ситуациях алоэ закрывает устьица листьев, удерживая влагу внутри листа. В листьях создается довольно большой запас влаги.

Алоэ вера: полезные свойства

Сок алоэ / фото ua.depositphotos.com

Алоэ обладает антисептическим и бактерицидным свойствами, укрепляет иммунную систему, лечит простудные заболевания и помогает справиться с головными болями.

Также сок этого растения используют для:

  • нормализации  пищеварения,
  • улучшения метаболизма,
  • лечения гастрита и язвы,
  • устранения диареи и запоров,
  • выведения токсинов из организма,
  • лечения заболевания ротовой полости.

Среди полезных свойств алоэ выделяют его способность улучшать зрение, быстро заживлять ушибы, порезы, гнойные раны, облегчать состояние при солнечных ожогах, защищать от УФ-лучей и помогать при кожных заболеваниях.

Кроме того это растение борется с воспалениями и зудом, оказывает омолаживающий эффект, обеспечивает регенерацию кожи, улучшает состояние кожи и волос, увлажняет кожу, делает ее более упругой, а также способствует быстрому росту волос.

Алоэ вера: противопоказания

Алоэ противопоказания / фото ua.depositphotos.com

Препараты с алоэ запрещено применять в период беременности в связи с угрозой выкидыша. Не рекомендуется их использовать и во время менструаций.

Кроме того, препараты алоэ противопоказаны в случае:

  • активных внутренних кровотечений (маточных, желудочно-кишечных, геморроидальных);
  • обострения заболеваний любой категории;
  • органических поражений печени или почек.

В целом же сок алоэ является гипоаллергенным и потому он не имеет никаких противопоказаний при наружном применении.

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