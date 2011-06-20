У православных сегодня начинается Петров пост

У православных верующих сегодня начинается Петров пост.

Заканчивается этот пост всегда 12 июля - в день памяти святых апостолов Петра и Павла, в честь которых пост называется Петровским, или апостольским. Цель поста заключается в подготовке к торжествам во имя двух первоверховных апостолов, которая практикуется верующими с первых столетий христианства.

Дата начала поста зависит от даты празднования Пасхи, поскольку пост всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы. Поэтому продолжительность поста каждый раз варьируется.

Петров пост считается нестрогим. Тем, кто постится, разрешается вкушать рыбу во все дни, за исключением среды и пятницы.