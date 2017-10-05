Возвращение в 90-е: в Днепре и области стремительно снижается рождаемость

На сегодняшний день в Днепропетровской области стремительно падает уровень рождаемости. Об этом на пресс-конференции сообщила главный специалист департамента здравоохранения Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА) Екатерина Каира, передает 056.ua.

Читайте такжеВ 2017 году население Украины может уменьшиться на 200 тысяч (видео)"К сожалению, в Днепропетровской области рождаемость снижается. За 9 месяцев этого года рождаемость снизилась почти на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2012 показатель рождаемости был 11 на 1000 человек, то сегодня он составляет 9,6 на 1000 человек", - сказала она.

Главной причиной снижения рождаемости эксперт называет социальный кризис и социальные потрясения. Также серьезное влияние на снижение рождаемости оказывает миграция, при которой молодое поколение уезжает за границу.

"В области стремительно снижается репродуктивный потенциал. Если в 2000 году количество девочек-подростков составляло 100 000 человек, то в 2016 году это количество составило всего-лишь 36 000 человек. Мы возвращаемся к показателям 1999 года и это страшно", - добавила Екатерина Каира.

По оперативным данным на сегодняшний день зарегистрировано 20 276 родов, на свет появились 20 307 детей. Появление троен не зафиксировано.

При этом специалисты не фиксируют роста числа абортов.