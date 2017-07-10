За первое полугодие в Днепропетровской области родилось более 13 тысяч детей

С начала 2017 года в Днепропетровской области родилось более 13 тыс. детей – 6612 девочек и 6480 мальчиков, передает 056.ua. «В этом году рождаемость меньше прошлогодней на 10%. К сожалению, на это есть объективные причины, и первая - ситуация на Востоке Украины. Кроме того, сейчас вошли в лучший возраст для материнства женщины, которые появились на свет в начале 90-х. Тогда наблюдался значительный спад рождаемости – поэтому и рожениц сейчас меньше, чем в прошлые годы», - рассказала главный акушер-гинеколог области Екатерина Каира.

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«27 женщин родили вне стен лечебных учреждений. Для большинства это - сознательный выбор», - добавила Екатерина Каира.

На сегодня стать мамами планируют еще около 13 тыс. женщин региона.

Акушерская помощь в области предоставляется в 23 родильных стационарах. В их число входят перинатальные центры в Днепре и Кривом Роге.