Эксперт рассказала, как война на Донбассе влияет на демографическую ситуацию

Война на Донбассе не так сильно влияет на показатели смертности по стране, как на рождаемость. Об этом в интервью изданию "Новое время" рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Читайте такжеЗа полгода жертвами войны на Донбассе стали более 400 гражданских лиц - МИД

"Это цинично говорить, но количество погибших на войне на общие показатели смертности в стране не влияет. Я вовсе не хочу сказать, что гибель сотен военных и мирных граждан Украины не наносит непоправимого ущерба. Каждая смерть — трагедия. Но масштабы происходящего на Донбассе практически не изменяют общие показатели смертности в стране. А вот показатели рождаемости изменяют, и сильно", - рассказала социолог.

Элла Либанова пояснила, что лишившиеся жилья, попавшие в дикие условия, люди неизбежно откладывают рождение детей или вообще отказываются от рождения второго или третьего ребенка.

Полный текст интервью с Эллой Либановой читайте в свежем номере журнала "Новое время".