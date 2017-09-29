В трех областях Украины непривитых против кори детей не пустят в детсады и школы - Минздрав

В Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях непривитых против кори детей не допустят до посещения детсадов и школ из-за распространения инфекции.

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Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, с начала года в Украине корью заболели более 1627 человек, из них большинство - дети.

Больше всего болеют в Ивано-Франковской (747 случаев), Одесской (589 случаев, из них - 2 летальных) и Тернопольской (70 случаев) областях. Основной причиной вспышек кори в Минздраве называют низкий уровень охвата вакцинацией.

С началом учебного года риск массового распространения инфекции значительно возрастает, отметили в ведомстве.

В Минздраве сообщили, что было принято решение о недопущении невакцинированных детей к посещению детских учреждений.

"С началом учебного года риск массового распространения инфекции значительно увеличивается, поэтому Минздрав совместно с Министерством образования и науки Украины пытаются не допустить дальнейшего распространения кори. В трех областях с наибольшим числом заболевших дети, не получившие прививки от кори не допускаются к посещению школ и детсадов, пока не получат все необходимые дозы вакцины по календарю. Для защиты от кори необходимо получить две дозы вакцины КПК. Качественная и безопасная вакцина против кори, паротита и краснухи (ГлаксоСмитКляйн, Бельгия) имеется во всех областях в достаточном количестве", - по0434еркнули в Минздраве.

Также в ведомстве акцентировали, что детям в возрасте от 1 до 9 лет, у которых пропущены первая или вторуая доза вакцины КПК по графику, следует сделать бесплатное прививки как можно быстрее. Детям, которым скоро исполняется 1 год или 6 лет, важно сделать прививки по календарю прививок.

"Призываем родителей по всей Украине, не только там, где есть вспышки, вакцинировать детей, чтобы уберечь их от такого опасного заболевания, как корь. Корь является одной из главных причин детской смертности в мире. Проявляется высокой температурой, насморком, кашлем, сыпью, иногда к симптомам добавляются рвота и понос. Корь опасна тем, что может осложниться пневмонией или вызвать поражение головного мозга", - подчеркнули в Минздраве.