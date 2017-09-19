Демографическая ситуация в Украине: на 100 умерших - 61 родившихся

Численность населения Украины по состоянию на 1 августа 2017 года составила 42 млн 456 тыс. человек, что на 128,5 тыс. человек меньше, чем на начало года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В январе-июле 2017 года, по данным Госстата, в Украине родилось 209,4 тыс. детей, в то время как за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 227,1 тыс. детей. В январе-июле было отмечено естественное сокращение населения на 131,3 тыс. человек, тогда как в январе-июле 2016 года этот показатель составил 117,1 тыс. человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 2 736 человек, за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 6 771 человек.

В сообщении Госстата отмечается, что остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших - 61 родившихся.

Данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2016 года составила 42 млн 584,5 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 176 тыс. человек меньше, чем было на конец 2015 года.

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Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.