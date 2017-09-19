Кабмин предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Госпродпотребслужбы

Правительство предлагает в следующем году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности африканской чумой свиней (АЧС).

Читайте такжеВ Украине наблюдается неустойчивая эпидемиологическая ситуация - Госпродпотребслужба

Как сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, согласно проекту госбюджета на 2018 год, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году вырастет до 687,2 млн грн с 113,7 млн грн, что позволит полностью покрыть потребности ведомства в финансовом ресурсе.

«Произошло увеличение расходов на противоэпизоотические мероприятия. Госпродпотребслужбе выделили дополнительное финансирование в объеме 687,2 млн грн… Это полное обеспечение заявки Госпродпотребслужбы», - сказал Мартынюк, добавив, что эти средства позволят государству более эффективно бороться с эпидемией АЧС.

Согласно проекту госбюджета на 2018 год, в целом Кабмин предлагает увеличить финансирование Госпродпотребслужбы до 3,02 млрд грн. В частности, на руководство и управление в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет направлено 1,6 млрд грн, на организацию и регулирование деятельности учреждений в системе Госпродпотребслужбы - 594,7 млн грн, на проведение лабораторных испытаний, измерений, исследований и экспертизы во время осуществления государственного контроля - 124,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Кабмин увеличил общее финансирование Госпродпотребслужбы по сравнению с 2016 годом на 70% - до 1,9 млрд грн. Но большая часть выделенных средств была направлена на увеличение зарплатного фонда сотрудников ведомства для борьбы с коррупцией.

В конце прошлого года ряд аграрных ассоциаций написали открытое письмо на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с просьбой увеличить финансирование ведомства для борьбы с заболеваниями животных. Согласно их подсчетам, для проведения плановых противоэпизоотических мероприятий в 2017 году необходимо было предусмотреть в госбюджете около 337 млн грн.

Глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует по итогам 2017 года в Украине 200-250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.