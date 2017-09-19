Богомолец заявила, что медики будут протестовать пока не выполнят их требований

Акции протеста, которые проводят профсоюзы работников здравоохранения, будут продолжены, если не будут выполнены их требования.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на брифинге в парламенте.

Она отметила, что сегодня состоялась "первая массовая предупредительная акция протеста", в которой было "до 10 тысяч человек, которые привезли с собой 100 тысяч подписей" по поддержке требований медицинских профсоюзов.

Богомолец напомнила, что речь идет о необходимости назначения "легитимного министра", и подчеркнула, что медики требуют погашения задолженности по зарплате.

"Только что правительство пообещало, что к 1 октября задолженность по зарплате будет погашена", - отметила она.

Также депутат подчеркнула необходимость "достойной зарплаты для медиков, которые сегодня получают такую же зарплату, как санитарки и медсестры".

По ее словам, медицинские профсоюзы не поддерживают реформу, предложенную правительством, а выступают за принятие законопроектов, которые разработаны совместно с экспертами и, в частности, предусматривают общеобязательное медицинское страхование.

Богомолец отметила, что в случае невыполнения требований профсоюзов "будут следующие шаги - всеукраинский медицинский форум, а акции протеста будут продолжены".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, медики проводят предупредительную протестную акцию у здания Верховной Рады. Среди основных требований участников митинга: увеличение медицинской субвенции почти на 4 млрд грн, назначение профильного министра, повышение зарплаты и погашение задолженности, проведение реформы системы здравоохранения с соблюдением Конституции и законодательства, а также с учетом позиции профсоюза.

По данным Министерства здравоохранения Украины, задолженность медикам по зарплате по состоянию на 13 сентября составляет 81,7 млн грн. В ведомстве отметили, что уже подготовлен проект распоряжения Кабмина «О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году», который должен быть принят на ближайшем заседании Кабинета министров Украины. Также в Минздраве заверили, что задолженность медикам по зарплате,которая систематически возникает в конце года, будет погашена до конца года.