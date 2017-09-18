Треть тех, кто обращается к психиатрам с постравматическим синдромом - демобилизованные военные

В учреждениях Министерства здравоохранения Украины в 2016 году 33% людей, которые обратились за помощью с постравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), были демобилизованные военные.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины Ирина Пинчук.

«В 2015 году мы начали вести официальную статистическую отчетность, но это отчетность только Министерства здравоохранения. То есть, это военнослужащие, которые уже обратились после демобилизации. В 2015 году под наблюдением у нас находились 814 военнослужащих, и это было 25% от всех людей с посттравматическим стрессовым расстройством, и только постравматический стресс они называли», - заявила Пинчук.

«В 2016 году их количество увеличилось до 1102 человек, и это уже составляло 33%. То есть, если в 2015 году каждый четвертый был военнослужащим, уже в 2016 году каждый третий - это военнослужащий с посттравматическим стрессовым расстройством», - сказала она.

По ее словам, наибольший процент таких обращений от военных во Львовской, Житомирской и Волынской областях.

Также она привела статистику по стационарной помощи.

«Уменьшилось количество военнослужащих, которые получают именно стационарное лечение. Если в 2015 году их было 3800, то в 2016 году уже 3300», - добавила Пинчук.

*** Посттравматическое стрессовое расстройство - тяжелая реакция человека на ситуацию, которая имеет психотравмирующий характер. Подобное состояние проявляется в болезненных отклонениях в поведении, которые сохраняются в течение длительного периода. В отличие от острой стрессовой реакции, ПТСР возникает не при травмирующем событии, а в отдаленные сроки - после выхода человека из состояния сверхтяжелого стресса. Латентный период составляет, как правило, 2-6 месяцев с момента получения психологической травмы.