Гройсман пообещал в следующем году увеличить сумму расходов на здравоохранение

Премьер-министр Владимир Гройсман отмечает, что в следующем году правительство планирует увеличить расходы на здравоохранение.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"В следующем году мы планируем увеличить расходы на здравоохранение в размере 10 млрд грн плюс. В том числе на проведение реформы, которую, я надеюсь, мы сможем принять в зале Верховной Рады Украины", - отметил премьер.

Он не исключил, что это даст возможность сконцентрировать расходы, в том числе, и на вопросе обновления или пополнения автопарка карет "скорой помощи" по стране.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября министр финансов Александр Данилюк внес проект государственного бюджета Украины на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров. «Для эффективного использования бюджетных средств мы определили основные приоритеты бюджета-2018: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог», - сказал Данилюк.

Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

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Резолюция предусматривает сокращение к 2020 году дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.

Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году - 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн. От приватизации правительство намерено выручить 17,1 млрд грн в 2018 году, 17,1 млрд грн в 2019 году и 0,5 млрд грн в 2020 году.