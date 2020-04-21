Развитие эпидемии коронавируса в Украине идет по сценарию Польши - Минздрав

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко подчеркнул, что сейчас задача Минздрава - не допустить в стране стремительного увеличения инфицированных коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что динамика заболеваемости COVID-19 в Украине схожа с развитием эпидемии в Польше.

Об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Мы прогнозировали начало пика (заболеваемости COVID-19 - УНИАН) с 14-17 апреля, а дальше мы говорили - нам не нужен пик, который будет стремительно развиваться за 2-3 дня. Нам нужен пик, который будет продолжительным во времени, поэтому сейчас мы видим снижение заболеваемости, но это не должно вводить в заблуждение - это временное снижение", - подчеркнул заместитель руководителя Минздрава.

По словам Ляшко, пока задача Минздрава - не допустить в стране стремительного увеличения инфицированных коронавирусом.

"Мы призываем придерживаться карантинных мер - это все поможет держать уровень заболеваемости на том уровне, который мы сегодня имеем. Это поможет нам качественно и эффективно лечить людей, которые попадают в учреждения здравоохранения", - подчеркнул он.

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По словам главного санитарного врача, трудно спрогнозировать, сколько времени продлится пик заболеваемости COVID-19. Ляшко отметил, что сценарии эпидемии в каждой стране развивались по-своему, ведь вирус новый, и каждая страна по-разному выходила на пик заболеваемости.

"Мы не хотим рассматривать сценарии Италии и Испании - мы делаем все, чтобы не идти по этим сценариям. Сейчас Украина идет по сценарию Польши, и наши превентивные меры, которые были приняты, показывают, что динамика и кривая заболеваемости в нашей стране проходит так, как проходила в Польше", - подчеркнул он.

Ляшко отметил, что эпидемия COVID-19 в Украине может длиться дольше, чем в Италии и Испании, но без пиковой нагрузки.

"Без пика, когда одновременно большое количество прибудет в отделение интенсивной терапии", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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