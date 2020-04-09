В Днепропетровской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев больных коронавирусом

Из них пять - в Першотравенске, один - в Каменском.

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом заявил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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«В Днепропетровской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство - в Першотравенске. В частности, COVID-19 обнаружили у двух человек с пневмонией, оба пациента находятся в больнице. 61-летняя женщина - в состоянии средней тяжести. Таким образом, в этом городе обнаружили уже 26 случаев COVID-19 », - сказал чиновник.

Он добавил, что областная власть принимает все меры, чтобы остановить распространение болезни в городе. Ограничили въезд в город и выезд из него, усилили блокпосты медицинскими бригадами, массово тестируют контактных лиц, обеспечили необходимыми дезинфицирующими и защитными средствами местную госпитальную базу.

Всего в Днепропетровской области по состоянию на 9 апреля 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.