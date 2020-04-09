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Обладателям бород респираторы защититься не помогут – Минздрав (видео)

16:29, 09 апреля 2020
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В ЦОС объяснили, как правильно надевать респиратор / скриншот

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Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

В ЦОС отмечают, что медикам во время ухода за пациентами с COVID-19 рекомендовано использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2. В то же время Центр ссылается на рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, который не рекомендует населению массово использовать респираторы FFP2/FFP3.

Надевать респиратор следует правильно. В частности:

  • длинные волосы нужно собрать в хвост, мужчинам — побриться;
  • перед надеванием респиратора следует снимать очки;
  • руки обработать;
  • завести резинки на переднюю часть респиратора и просунуть ладонь под ними;
  • приложить чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку перекинуть на затылок, нижнюю — за уши;
  • расправить респиратор на лице, обжать носовую пластину пальцами обеих рук;
  • проверить, чтобы резинки респиратора не перекрещивались — для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.
  • Ранее врач Евгений Комаровский подробно рассказал о масках и респираторах.

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