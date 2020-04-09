Обладателям бород респираторы защититься не помогут – Минздрав (видео)

В Минздраве объяснили, как правильно применять респираторы.

Респираторы не могут обеспечить должной защиты небритым людям, а особенно тем, кто носит бороду.

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Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

В ЦОС отмечают, что медикам во время ухода за пациентами с COVID-19 рекомендовано использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2. В то же время Центр ссылается на рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, который не рекомендует населению массово использовать респираторы FFP2/FFP3.

Надевать респиратор следует правильно. В частности:

длинные волосы нужно собрать в хвост, мужчинам — побриться;

перед надеванием респиратора следует снимать очки;

руки обработать;

завести резинки на переднюю часть респиратора и просунуть ладонь под ними;

приложить чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку перекинуть на затылок, нижнюю — за уши;

расправить респиратор на лице, обжать носовую пластину пальцами обеих рук;

проверить, чтобы резинки респиратора не перекрещивались — для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.

Ранее врач Евгений Комаровский подробно рассказал о масках и респираторах.

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