Обладателям бород респираторы защититься не помогут – Минздрав (видео)
16:29, 09 апреля 2020Страна
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В Минздраве объяснили, как правильно применять респираторы.
В ЦОС объяснили, как правильно надевать респиратор / скриншот
Респираторы не могут обеспечить должной защиты небритым людям, а особенно тем, кто носит бороду.
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Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.
В ЦОС отмечают, что медикам во время ухода за пациентами с COVID-19 рекомендовано использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2. В то же время Центр ссылается на рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, который не рекомендует населению массово использовать респираторы FFP2/FFP3.
Надевать респиратор следует правильно. В частности:
- длинные волосы нужно собрать в хвост, мужчинам — побриться;
- перед надеванием респиратора следует снимать очки;
- руки обработать;
- завести резинки на переднюю часть респиратора и просунуть ладонь под ними;
- приложить чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку перекинуть на затылок, нижнюю — за уши;
- расправить респиратор на лице, обжать носовую пластину пальцами обеих рук;
- проверить, чтобы резинки респиратора не перекрещивались — для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.
- Ранее врач Евгений Комаровский подробно рассказал о масках и респираторах.
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