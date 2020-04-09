В Украине к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 38 больных COVID-19
В Украине к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 38 больных COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.
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По его словам, среди инфицированных коронавирусом люди в возрасте от 30 лет 82%.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев известно из Киева, Черновицкой, Львовской и Кировоградской областей», - отметил он.
«Всего госпитализировано 848 человек, из них 40 детей, на аппарате искусственной вентиляции легких сейчас находятся 38 больных, на амбулаторном лечении находится 941 человек», - сказал Кузин.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случаи коронавирусной болезни COVID-19.
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