В Черновцах умерла пациентка с подозрением на COVID-19
В Черновцах умерла пациентка с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19.
Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация в Facebook.
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"В Черновицкой городской больнице №1 скончалась 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.
Женщину госпитализировали в медицинское учреждение 6 апреля, на следующий день ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Отмечается, что пациентка имела сопутствующую патологию – гипертоническую болезнь.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксированы 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные, 35 пациентов выздоровели.
В частности, в Черновицкой области выявлены 273 инфицированных коронавирусом.
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