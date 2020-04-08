В Черновцах умерла пациентка с подозрением на COVID-19

66-летняя женщина имела сопутствующую патологию – гипертоническую болезнь.

В Черновцах умерла пациентка с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация в Facebook.

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"В Черновицкой городской больнице №1 скончалась 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение 6 апреля, на следующий день ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что пациентка имела сопутствующую патологию – гипертоническую болезнь.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксированы 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные, 35 пациентов выздоровели.

В частности, в Черновицкой области выявлены 273 инфицированных коронавирусом.