В Кировоградской области подтверждены 54 случая заболевания COVID-19

У 23 человек легкое течение болезни и они находятся дома на самоизоляции.

В Кировоградской области лабораторно подтверждено 54 случая заболевания COVID-19.

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Об этом в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь. По его словам, по состоянию на 11:00 7 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 54 случая заболевания COVID-19, из которых 1 летальный.

Так, COVID-19 заболели 40 жителей Кропивницкого, 6 - Кропивницкого района.

"Из которых две женщины из села Соколовское, которые сейчас находятся на госпитализации в областной больнице, одна женщина из села Владимировка, которую обнаружили в областном госпитале и перевели в стационар в областную больницу. Медработники областного госпиталя: одна женщина из села Подгайцы, один мужчина из с. Подгайцы и одна женщина из села Северинка. Они сейчас находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Балоня, заболели также трое жителей Долинского района: женщина из города Долинска, которая находится на самоизоляции, мужчина из села Новогригорьевка и мужчина из села Новосавицкое, которых лечат в Долинской ЦРБ.

Он добавил, что в областном госпитале обнаружили одну больную COVID-19 женщину из Александрии, которую перевели в областную больницу.

Также у одной женщины из села Марьевка Компаниевского района, одного мужчины из села Палиевка Маловысковского района и одного мужчины с пгт Ольшанка, которые находились в областной больнице, подтвердился COVID-19. Больные продолжают оставаться на стационарном лечении в медучреждении.

Председатель ОГА отметил, что у 23 человек легкое течение болезни и они находятся дома на самоизоляции.

По словам Балоня, среди госпитализированных пациентов: 9 находятся в тяжелом состоянии по причинам, не связанным непосредственно с COVID-19 (в частности речь идет о сердечно-сосудистые заболеваниях, политравмах и коме), 17 пациентов - в среднем состоянии тяжести, 4 пациента - в состоянии ближе к удовлетворительному.