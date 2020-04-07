В больницы Киева доставили противомалярийные препараты для лечения больных COVID-19
12:55, 07 апреля 2020Страна
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Сегодня еще 200 тысяч масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек «Фармация».
REUTERS
В медицинские учреждения Киева, доставили противомалярийные препараты для лечения больных COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко на пресс-конференции.
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«Медучреждения столицы, где лечат больных коронавирусом, уже получили препарат «плаквинил» - противомалярийные лекарства, которые медики в разных странах мира применяют сегодня для лечения COVID-19», - заявил Кличко.
Кроме того, в столицу поступила еще одна партия масок.
«И сегодня 200 тысяч масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек «Фармация», - добавил мэр.
Как сообщал УНИАН, согласно последним данным, в Киеве 279 подтвержденных случаев COVID-19.
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