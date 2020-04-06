У 13 медиков Кировоградской областной больницы нашли коронавирус

Медики заразились, контактируя с пациентами, как считалось, больными пневмонией.

В Кировоградской области COVID-19 обнаружили у 13 медицинских работников, большинство из которых работали в областном клиническом госпитале ветеранов войны.

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Медики заразились, когда контактировали с больными пневмонией, до установления у них диагноза коронавирус, рассказал в видеообращении председатель Кировоградской областной госадминистрации Андрей Балонь.

"Среди лиц, которые болеют 13 медиков. Это врачи, медсестры и санитарки. Они имели контакт с больными COVID-19, в связи с чем и заболели еще до того, как было известно, что больные пневмонией были заражены коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Теперь медицинские работники находятся на самоизоляции. Большинство зараженных - работники областного госпиталя ветеранов. Его перевели в особый режим работы.

"Мы его тоже "самоизолируем", потому что большинство врачей, которые заболели, именно с этого медицинского учреждения", - пояснил Балонь.

В целом в области подтвердили 41 случай коронавируса, один из которых летальный. В 15 пациентов состояние средней тяжести, 19 пациентов - легкие, у шести - тяжелое течение болезни.