В Черновцах коронавирус подозревают у новорожденного ребенка

Мать ребенка контактировала с человеком, у которого подтвержден коронавирус.

В Черновицкой областной детской больнице находится новорожденный мальчик с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, мальчик родился от матери с подозрением на коронавирус, которая имела контакт с лицом, у которого подтвержден COVID-19.

«Состояние малыша улучшилось, его сняли с кислородной дотации», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Черновицкой ОГА добавили, что в реанимационном отделении Глубокской центральной районной больницы оказывают помощь четырем лицам. Коронавирус подтвержден у одного из этих пациентов, остальные - с подозрением.

«Одного больного госпитализировали в медицинское учреждение в ночь на воскресенье, 5 апреля, в тяжелом состоянии с пневмонией, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные трое больных - на кислородной дотации», - сообщила пресс-служба.

В то же время в реанимации Сторожинецкой центральной районной больницы есть пациенты с подозрением на COVID-19, они на кислородной дотации.

«Это трое взрослых и один ребенок. Состояние больных - стабильно тяжелое. Если ребенку станет хуже, его планируют перевести в областную детскую больницу», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Кицманской центральной районной больнице есть один пациент, который подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него пневмония и аритмия.

Вместе с тем, в Черновицкой областной клинической больнице на аппаратах ИВЛ находятся два человека с коронавирусом. Еще одна пациентка с подтвержденным COVID-19 – на кислородной дотации. Также на кислородной дотации три человека с подозрением на коронавирус.

В реанимационном отделении Черновицкой городской больницы №1 трое пациентов, у двух из которых подтвержден коронавирус.

«Если положительная динамика сохранится, больных переведут в инфекционное отделение. Состояние больного с подозрением на COVID-19 пока тяжелое», - отметили в пресс-службе.

Также одна пациентка в тяжелом состоянии находится на лечении в Хотинской центральной районной больнице.

«У нее двусторонняя пневмония, находится на кислородной поддержке», - сообщили в пресс-службе ОГА.

По состоянию на 6 апреля в Черновицкой области зафиксировано 225 случаев коронавирусной инфекции. Из них пять человек погибли, а 11 - выздоровели и были выписаны из больниц.