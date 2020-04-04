В Украине скончался еще один инфицированный коронавирусом, всего больных – 1096

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине было 27 смертей.

В Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает министерство здравоохранения в Telegram.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 4 апреля

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 66 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 9 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 28 случаев;

Ивано-Франковская область — 94 случая;

Кировоградская область — 19 случаев;

м. Киев — 195 случаев;

Киевская область — 77 случаев;

Львовская область — 14 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 8 случаев;

Ровенская область — 31 случай;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 135 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 8 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 206 случаев;

Черкасская область — 61 случай;

Черниговская область — 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 года в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.