В Украине скончался еще один инфицированный коронавирусом, всего больных – 1096
В Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает министерство здравоохранения в Telegram.
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По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 66 случаев;
Волынская область — 17 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 9 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 28 случаев;
Ивано-Франковская область — 94 случая;
Кировоградская область — 19 случаев;
м. Киев — 195 случаев;
Киевская область — 77 случаев;
Львовская область — 14 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 8 случаев;
Ровенская область — 31 случай;
Сумская область — 37 случаев;
Тернопольская область — 135 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 8 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 206 случаев;
Черкасская область — 61 случай;
Черниговская область — 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 года в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.