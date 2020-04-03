Супрун раскритиковала правительственный протокол лечения COVID-19

Экс-министр подчеркнула, что применение препаратов без надлежащих доказательств может дать ложную надежду и даже больше навредить, чем быть полезным.

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает опасным утвержденный правительством протокол лечения средних и тяжелых случаев коронавирусной инфекции препаратами, которые не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике.

Об этом Супрун написала в Facebook.

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«Пока в мире ищут лекарства для лечения пациентов с COVID-19 и крайне осторожно применяют для этого некоторые препараты, в Украине сегодня уже утвердили протокол лечения средних и тяжелых случаев коронавируса. И это несмотря на то, что все лекарства из протокола не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике, и сейчас применяются только экспериментально», - заявила она.

По словам Супрун, утверждение такого протокола на уровне страны - очень опасное явление. «В целом это выглядит как массовый эксперимент на украинцах. Почему? Чтобы применять какой-то препарат, нужно иметь результаты клинических исследований, чтобы уверенно опираться на доказательность. Только по результатам таких исследований лекарства можно включать в протокол лечения. Сейчас клинические исследования это единственный способ доказать эффективность и, главное, безопасность препарата», - отметила она.

Супрун подчеркнула, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время нет доказательств, которые бы рекомендовали какое-либо специфическое лечение COVID-19, и посему, использование препаратов без надлежащих доказательств может дать ложную надежду и даже больше навредить, чем быть полезным.

Кроме того, она отметила, что массовое применение может создать недостаток этих препаратов, ведь они необходимы для лечения других болезней. «Именно поэтому другие страны дают разрешение использовать эти препараты в пределах строго контролируемых клинических испытаний или по специальным процедурам. В Украине же делают эксперимент без какого-либо контроля и отчётности о таком использовании», - подчеркнула она.

Также Супрун сообщила, что в украинском протоколе рекомендовано применение следующих препаратов: гидроксихлорохин, хлорохин, ремдесивир, лопиновир/ритонавир, тоцилизумаб.

В своей заметке Супрун анализирует имеющиеся данные об эффективности этих препаратов в лечении новой коронавирусной инфекции и отмечает, что польза ни одного из этих препаратов, применяемых для лечения других заболеваний, в частности - малярии, ревматоидного артрита, системной красной волчанки или ВИЧ, в лечении COVID- 19 клинически доказана.

«Таким образом, включение этих препаратов в протокол лечения и массового их использования не может быть оправданным и безопасным. Только сейчас в мире начинаются контролируемые клинические испытания, которые имеют адекватную методологию, которая позволит сказать, действительно ли они безопасны и эффективны для пациентов с COVID-19», - подчеркнула Супрун.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Министерство здравоохранения ввело единый протокол лечения больных COVID-19. Разработка протокола велась в течение двух дней.

По данным Минздрава, протокол создали для того, чтобы установить четкий алгоритм назначения и применение лекарственных средств для лечения пациентов с диагностированным COVID-19 при среднетяжелом, тяжелом и критическом течении болезни.

Соответствующий приказ и текст протокола обнародован на сайте министерства. Также к протоколу прилагается единая форма информированного согласия пациента с COVID-19 на проведение диагностики и лечения в соответствии с клиническим протоколом медицинской помощи.

В документе говорится, что на момент его утверждения отсутствует специфическое противовирусное лечение COVID-19, но в мире проводится более 350 клинических исследований потенциально эффективных против коронавируса лекарственных средств. При этом протокол предусматривает использование препаратов, которые зарегистрированы по другим показаниям или не зарегистрированы в Украине, но применяются в ряде стран мира для лечения отдельных групп пациентов с коронавирусной болезнью.

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