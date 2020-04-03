Минздрав планирует привлекать частные лаборатории к борьбе с коронавирусом
11:49, 03 апреля 2020Страна
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Речь идет о привлечении оборудования и работников.
В ведомстве планируют привлечь к борьбе с болезнью частные лаборатории / фото: УНИАН
Частные лаборатории планируется приобщать к борьбе с коронавирусом.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение частных лабораторий к борьбе с коронавирусом.
"Так, мы планируем привлекать частные лаборатории, и мы привлекаем частные лаборатории. Есть разные механизмы привлечения лабораторий - это как их медицинское оборудование для использования ПЦР-диагностики коронавирусной болезни, так и их работники, мобильные бригады для того, чтобы увеличить доступность тестирования среди населения нашей страны", - сказал Ляшко.
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