В Херсонской области подтвердили три новых случая коронавируса, Херсон закрыли на карантин

С полуночи Херсон будет закрыт на карантин, а на въездах и выездах города будет установлено 5 блокпостов.

В Херсонской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом.

Один из этих случаев оказался смертельным, сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев на странице в Facebook.

Читайте такжеВ Одессе коронавирус диагностировали у сотрудника мэрии

"В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Гусев не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания.

По его словам, состояние девушки, которая заболела несколько недель назад и находится в больнице, имеет положительную динамику.

Как рассказал в своем видеообращении заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков, в городе подтвердили первый случай заражения коронавирусом у 42-летнего мужчины.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске в перинатальном центре умерла вторая женщина с коронавирусом

"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня в 16 часов факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус", - сказал Козаков.

Семью больного, а также врачей, которые контактировали с инфицированным, отправили на обсервацию. В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию.

Также заместитель мэра отметил, что в полночь Херсон будет закрыт на карантин, а на въездах и выездах города будет установлено 5 блокпостов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине зарегистрировано уже 794 случая заражения коронавирусом.

Читайте также: