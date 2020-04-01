"Пляжи никто не украдет и парки никуда не исчезнут": Зеленский призывает украинцев оставаться дома (видео)

По словам Зеленского, прогулки – подождут, а шашлыки во время карантина могут вылезти боком.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам призвал во время эпидемии коронавируса продолжать оставаться дома.

Обращение размещено на странице главы государства в Facebook.

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«Дорогие граждане! Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома! Я в очередной раз прошу вас повзрослеть!» - сказал Зеленский.

«Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, ведь «радиация невидима». Так вот - коронавирус тоже невидимый. Более того, мы никого не собираем, а наоборот - просим вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это!» - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что «мы - украинцы, мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах, но этой победы нужно дождаться, а пока – остаемся дома. Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6! Беречь себя. Сохраним Украину!».

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта, который позже был продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.