Власти Полтавской области считают несвоевременным открытие продуктовых рынков

Местные власти не уверены, что на рынках смогут обеспечить необходимые санитарные нормы. Также есть затруднения с курсированием общественного транспорта.

Власти Полтавской области считают нецелесообразным открывать продуктовые рынки во время карантина, и не намерены открывать их до улучшения эпидемиологической ситуации.

Об этом УНИАН заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, власти не уверены, что на рынках охрана и другие работники смогут обеспечить необходимые санитарные нормы. Кроме того, на рынок как-то необходимо добраться, а в нынешних условиях для горожан, когда, например, в Кременчуге (где 2 случая коронавируса) общественный транспорт ездит только по спецпропускам и перевозит медиков, провизоров и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, этого фактически сделать невозможно.

Также мэр Кременчуга Виталий Малецкий сегодня во время заседания штаба по предотвращению распространения в Кременчуге COVID-19 подтвердил, что рынки открывать в городе не будут.

«Мы открывать рынки не будем. Мы не знаем, как там могут обеспечить карантинные условия. Вы же понимаете, что на рынок все съедутся из других городов и продадут товар и могут привезти «подарки» с товаром. Они могли быть, где ходят без масок и к нам приехать », - заявил мэр.

Он также отметил, что при этом на рынках разрешена торговля рассадой.

«Нас поддерживает губернатор, руководитель полиции области, в Полтаве также рынки не открывают ... У нас достаточно магазинов, где можно приобрести продукты», - заявил мэр.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина.

В постановлении главного государственного санитарного врача от 30 марта говорится, что осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Количество посетителей рынка будет ограниченным - один человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.

Весь персонал рынка и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.