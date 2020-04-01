В Украине зафиксировали уже 669 случаев коронавируса

За сутки было зафиксировано 120 новых случаев коронавирусной болезни.

В Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 120 новых случаев коронавирусной болезни.

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Сейчас коронавирусную болезнь выявлено:

▪️ Винницкая область - 49 случаев;

▪️Волынская область - 7 случаев;

▪️Днипропетровская область - 9 случаев;

▪️Донецка область - 6 случаев;

▪️Житомерская область - 5 случаев;

▪️Закарпатская область - 1 случай;

▪️Запорожская область - 13 случаев;

▪️Ивано-Франковская область - 64 случая;

▪️Кировоградская область - 6 случаев;

▪️г. Киев - 134 случая;

▪️Киевская область - 57 случаев;

▪️Львовская область - 6 случаев;

▪️Луганская область - 3 случая;

▪️Одесская область - 12 случаев;

▪️Полтавская область - 2 случая;

▪️Ривненская область - 15 случаев;

▪️Сумская область - 19 случаев;

▪️Тернопольская область - 98 случаев;

▪️Харьковская область - 1 случай;

▪️Херсонская область - 1 случай;

▪️Хмельницька область - 3 случая;

▪️Черновицкая область - 104 случая;

▪️Черкаская область - 52 случая;

▪️Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля 2020 в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине было зафиксировано 645 случаев коронавируса, из них 17 - летальные.

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