В Тернопольской области коронавирус диагностировали у мэра райцентра
В Тернопольской области коронавирус диагностировали у мэра райцентра Монастыриска Андрея Старуха.
Об этом мэр города сообщил на своей странице в Facebook.
"Лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID 19. У моего заместителя Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", - написал Старух.
Он добавил: "Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально. Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание, не испытывая его".
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Мэр призвал горожан не паниковать и соблюдать карантин.
Старух сообщил, что идет на двухнедельную самоизоляцию. "Обязанности не отменяет даже болезнь. Борьба с эпидемией продолжается, эти дни вынужденно дистанционно", - добавил мэр райцентра.
Заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь сообщил, что по состоянию на 17:00 в Монастыриском районе, который является эпицентром распространения коронавируса в области, зафиксировано 68 инфицированных, из них 29 медработников, 5 детей, 2 госслужащие, 2 полицейские, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель, 1 спасатель.
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