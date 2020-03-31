По состоянию на 17:00 в Монастыриском районе, который является эпицентром распространения коронавируса в области, зафиксировано 68 инфицированных.

В Тернопольской области коронавирус диагностировали у мэра райцентра Монастыриска Андрея Старуха.

Об этом мэр города сообщил на своей странице в Facebook.

"Лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID 19. У моего заместителя Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", - написал Старух.

Он добавил: "Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально. Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание, не испытывая его".

Читайте такжеВ Украине зафиксировано 645 случаев заражения коронавирусом, из них 17 - летальные

Мэр призвал горожан не паниковать и соблюдать карантин.

Старух сообщил, что идет на двухнедельную самоизоляцию. "Обязанности не отменяет даже болезнь. Борьба с эпидемией продолжается, эти дни вынужденно дистанционно", - добавил мэр райцентра.

Заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь сообщил, что по состоянию на 17:00 в Монастыриском районе, который является эпицентром распространения коронавируса в области, зафиксировано 68 инфицированных, из них 29 медработников, 5 детей, 2 госслужащие, 2 полицейские, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель, 1 спасатель.

Читайте также: