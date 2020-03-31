В Тернополе из-за карантина демонтируют детские площадки

Также в городе запретили пребывание на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых.

В Тернополе городской штаб по борьбе с коронавирусом сегодня на своем заседании ужесточил ограничения на время карантина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, в частности штабом запрещено пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной громады групп больше двух человек (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад).

Также запрещено пребывание на улицах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детей от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено при наличии технической возможности демонтировать отдельные элементы конструкций детских площадок на период карантина и обеспечить их ответственное хранение.

Управление развития спорта и физической культуры обязали закрыть все спортивные площадки, имеющие ограждения.

Как сообщал УНИАН, в выходные в связи с потеплением парки города были заполнены отдыхающими. Также много детей и молодежи было на детских или спортивных площадках.