В Киеве коронавирусную болезнь подтвердили уже у 82 человек, два вылечились – Кличко

В столице зафиксировано еще восемь случаев заболевания COVID-19, среди них 11-летняя девочка.

Двое киевлян, которые были инфицированы COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской клинической больницы. В то же время в столице подтверждены еще восемь случаев заболевания.

Об этом в Telegram-канале сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко.

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Также он отметил, что сегодня утром государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" подтвердило еще восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцию.

По данным мэра, заболели четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка и три мужчины в возрасте от 33 до 40 лет.

"Среди них – врач частной клиники, осматривавший инфицированную пациентку, которая прибыла из-за границы. Шестеро заболевших киевлян - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4", - сообщил Кличко.

Таким образом, по состоянию на сегодняшнее утро в столице зафиксировано 82 лабораторно подтвержденных случая коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным Минздрава, насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пятеро пациентов выздоровели.