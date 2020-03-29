В Украину из Китая прибыла вторая партия медицинских масок и защитных костюмов

Сегодня средства защиты для врачей, полиции и военных направят в каждый регион Украины.

Из Китая в Киев прибыл самолет с очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

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"Второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в "Борисполе", - написал он.

По данным Тимошенко, в Украину прибыли 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

"Сейчас этот груз едет на логистический склад, и уже в обед выезжает в каждый регион Украины. Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты. Также ночью ожидаем 100 тыс ПЦР-тестов отдельной доставкой", - сообщил Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с медицинскими средствами для борьбы с COVID-19.

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил 250 тыс. быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тыс. респираторов и 10 тыс. комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тыс. трехслойных масок.