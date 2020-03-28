На сегодняшний день в Киеве 74 человека имеют подтвержденный диагноз COVID-19.

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом говорится в распоряжении №4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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«Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев», - отметил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он пояснил, что основанием для принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время, человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Решение по поводу неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

По состоянию на утро 28 марта, 74 лица в Киеве имеют подтвержденный диагноз COVID-19.

Городские власти призывают киевлян оставаться дома и минимизировать социальные контакты.