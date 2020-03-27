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Количество инфицированных коронавирусом в Украине возросло до 310

23:25, 27 марта 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здоровья Украины.

"По данным ЦОС, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая", - сказано в сообщении. 

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По состоянию на утро 27 марта в мире официально зафиксировали 532 263 случая коронавируса, 24 090 пациентов умерли, 124 349 — удалось выздороветь.

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