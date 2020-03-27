Количество инфицированных коронавирусом в Украине возросло до 310

Добавилось 92 новых случая.

В Украине по состоянию на вечер 27 марта зафиксировано 310 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здоровья Украины.

"По данным ЦОС, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая", - сказано в сообщении.

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По состоянию на утро 27 марта в мире официально зафиксировали 532 263 случая коронавируса, 24 090 пациентов умерли, 124 349 — удалось выздороветь.