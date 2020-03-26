Киевлян заверили: все жители столицы, независимо от того, подписаны ли у них декларации с семейными врачами, получат медпомощь

В то же время мэр Киева обратил внимание на законные преимущества, которые имеют те граждане, которые оформили декларации.

Все жители столицы, у кого будет подозрение или заболевание коронавирусом, получат медицинскую помощь в коммунальных учреждениях здравоохранения, независимо от того, подписаны ли у них декларации с семейными врачами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-брифинга по ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мер и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы должны и будем оказывать медицинскую помощь всем, у кого будет обнаружен коронавирус или подозрение на заболевание. Если вы не подписали декларацию, а заболели и обратились с жалобой на высокую температуру, давление, сильную боль - врач вас осмотрит, проконсультирует, сделает тест и назначит лечение. А в случае необходимости - направит в один из семи определенных лечебных центров», - подчеркнул мэр столицы.

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В то же время Кличко обратил внимание, что законные преимущества имеют те граждане, которые оформили декларации. Так, по его словам, те, кто подписал декларацию, в частности, имеют право на бесплатные анализы, так как средства за это государство перечисляет по программе «Деньги следуют за пациентом». Также те, кто подписал декларацию, могут получить лекарства в рамках программы, которую финансирует город.

«Напомню, что срок, в который можно подписать декларацию, ограничен. И сделать это можно даже во время приема у врача. Поэтому не медлите. Позаботьтесь о своем здоровье», - призвал жителей города мэр.