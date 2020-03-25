В Одессе больной COVID-19 еще 14 марта покинул больницу – председатель ОГА

Молодой мужчина в марте вернулся из США.

Выявленный в Одессе больной коронавирусом мужчина еще 14 марта самовольно покинул больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Одесской областной администрации Максим Куцый.

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Он отметил, что, по данным лабораторного центра Минздрава Украины, подтверждено подозрение на коронавирусную инфекцию у мужчины, 1995 г. р., который в настоящее время проживает в Одессе, куда недавно прибыл из США.

По его словам, вернувшись в Украину, при появлении симптомов болезни мужчина обратился в Одесскую городскую инфекционную клиническую больницу, где у него были взяты все анализы – на грипп, ОРВИ и COVID-19.

«Тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат. Далее, согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса COVID-19», - сообщил Куцый, сославшись на данные указанной инфекционной больницы.

Куцый заявил, что 14 марта пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляции. В заявлении он указал, что «категорически желает» покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней.

«Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно. Этот документ есть в наличии в больнице и в правоохранительных органах», - подчеркнул Куцый.

Сейчас с этим мужчиной общается полиция, чтобы прояснить ситуацию по самоизоляции и установлению круга контактных лиц.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что в Одесской области зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19.