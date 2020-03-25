Кличко: в Киеве на самоизоляции находится 10 больных COVID-19

Мэр столицы заверил, что все больницы, определенные для госпитализации больных с новым коронавирусом, обеспечены экспресс-тестами, расходными материалами, средствами защиты в полном объеме.

В Киеве 21 больной коронавирусной инфекцией COVID-19 - в Александровской больнице и городской больнице № 4, еще 10 - находятся дома на самоизоляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

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"Из госпитализированных 20 киевлян получают помощь в Александровской больнице, один - в городской больнице № 4", - сказал мэр.

По его данным, государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" проверяет на наличие коронавируса еще более 30 образцов.

Также Кличко прокомментировал информацию о Киевской городской больнице № 8, о которой распространилась информация, что в эту больницу будут доставлять больных с коронавирусом, а заведение не имеет средств защиты для врачей. "Киевская городская клиническая больница № 8, относительно которой сегодня распространяют недостоверную информацию, не входит в перечень больниц, определенных в качестве опорных для приема больных с коронавирусом. Журналисты могли бы этим поинтересоваться. Список этих больниц был обнародован!" - отметил мэр.

Он напомнил, что в перечне определенных больниц три - для взрослых, две - для детей, две - для беременных, а именно: Александровская, Киевская городская больница № 4, городская клиническая больница № 9, Киевская городская детская больница № 1, городская детская клиническая инфекционная больница, городские родильные дома № 3 и № 5.

Мэр также отметил, что все эти заведения обеспечены экспресс-тестами, расходными материалами, средствами защиты.

Он также прокомментировал информацию, что якобы в Александровскую больницу доставляют только VIP-пациентов. "Некоторые умники пишут, якобы, Александровская, - это некая "новая Феофания", VIP-больница. Что туда принимают только депутатов. Это - абсолютная ложь. Александровская больница первой начала принимать больных. И стала, можно сказать, флагманской. Статус больного в данном случае не играет никакой роли. Например, студент, который заразился в Украине, тоже был госпитализирован в Александровскую больницу", - подчеркнул Кличко.

Он призвал киевлян и всех украинцев не пренебрегать своим здоровьем. "Вирус распространяется. Единственный шанс остановить его - максимально ограничить контакты между людьми. Максимально придерживаться введенных мер и рекомендаций. Я обращаюсь к МВД и контролирующим органам пристально выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть так поймет. И не подвергает опасности людей вокруг", - подчеркнул Кличко.