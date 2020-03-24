С начала карантина в Украину вернулись более 72 тысяч граждан
02:27, 24 марта 2020Страна
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На данный момент 21 украинец находится на лечении от коронавируса за границей.
Иллюстрация REUTERS
С начала карантина, связанного с пандемией смертельного коронавируса, в Украину вернулись 72 тысячи 305 граждан.
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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.
На данный момент 21 украинец находится на лечении от коронавируса за границей: в Германии - 5, Доминиканской Республике - 4, Омане - 3, Польше - 2, Италии - 2, ОАЭ – 2, Испании - 1, Нидерландах - 1 и на Сейшельских островах - 1.
Также 151 украинец находится на карантине за рубежом, из них в Польше - 105 человек.
На сегодня шесть украинцев выздоровели: 4 - в Японии, по одному в Италии и Польше. Трое украинских граждан умерли от коронавируса, все - в Италии.
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