С начала карантина в Украину вернулись более 72 тысяч граждан

На данный момент 21 украинец находится на лечении от коронавируса за границей.

С начала карантина, связанного с пандемией смертельного коронавируса, в Украину вернулись 72 тысячи 305 граждан.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

На данный момент 21 украинец находится на лечении от коронавируса за границей: в Германии - 5, Доминиканской Республике - 4, Омане - 3, Польше - 2, Италии - 2, ОАЭ – 2, Испании - 1, Нидерландах - 1 и на Сейшельских островах - 1.

Также 151 украинец находится на карантине за рубежом, из них в Польше - 105 человек.

На сегодня шесть украинцев выздоровели: 4 - в Японии, по одному в Италии и Польше. Трое украинских граждан умерли от коронавируса, все - в Италии.

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