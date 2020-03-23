Кличко назвал число больных коронавирусом в Киеве

За прошедшие сутки в городе зафиксированы еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявляет, что в Киеве 24 человека заболели вследствие инфицирования коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, увеличивается. За минувшие сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 больных коронавирусом", - сказал Кличко.

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Мэр уточнил, что из 14 инфицированных восемь составляют женщины в возрасте от 25 до 49 лет, а шесть мужчины в возрасте от 23 до 56 лет.

Также он сообщил, что из 24 зарегистрированных случаев - 22 случая инфицирования киевлян, которые вернулись из европейских стран, - Франции, Испании, Германии.

"Два случая - это местное заражение от больных из Житомирской области и Киева", - пояснил Кличко.

На сегодня 13 из 24 больных находятся в больницах, а еще 11 больных - в самоизоляции, получают лечение дома под контролем врачей.

"В столице сегодня протестировано быстрыми тестами 594 киевлянина. 22 образца мы отправили в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины для подтверждения или опровержения диагноза", - добавил Кличко.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. В Киеве - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки).

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