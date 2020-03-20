В Украине подтверждено 29 случаев COVID-19: новых инфицированных выявили на Харьковщине и Ивано-Франковщине
20:55, 20 марта 2020Страна
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Сейчас в Украине 3 летальных случая от COVID-19.
На данный момент зафиксировано 29 случаев заболевания COVID-19 / фото УНИАН
По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19.
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Как сообщает Минздрав в Telegram-канале «Коронавірус_інфо», один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской.
Сейчас в Украине 3 летальных случая от COVID-19.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
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