В Украине подтверждено 29 случаев COVID-19: новых инфицированных выявили на Харьковщине и Ивано-Франковщине

Сейчас в Украине 3 летальных случая от COVID-19.

По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19.

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Как сообщает Минздрав в Telegram-канале «Коронавірус_інфо», один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской.

Сейчас в Украине 3 летальных случая от COVID-19.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.